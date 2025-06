Michela Carrara, un sogno a cinque cerchi che parte da Serina

La passione rimane il traino più forte a fronte delle innumerevoli situazioni che possono influenzare la prestazione di una biathleta. Non basta prepararsi al meglio durante l’anno e presentarsi all’appuntamento in grande forma. Basta una folata di vento all’ingresso nel poligono o un errore al tiro per ripensare alla gestione delle forze, il tutto con l’acido lattico che brucia nelle gambe dopo chilometri sugli sci e con la tensione a pulsare sulle tempie come se fosse un rullo compressore. «Non è semplice essere lucidi al poligono, anche se ci alleniamo per questo durante tutto l’anno. Puntualmente cerchiamo di arrivare alle gare e fare il meglio possibile, ma non è scontato riuscirci – confessa Carrara – Le piste sono varie e si differenziano fra loro perché, se ci si trova in quota o più in basso, cambiano tutte le condizioni. Il vento è un’altra variabile da tenere conto, tanto che non appena si entra al poligono, è fondamentale guardare le bandierine per capire la direzione. Nei giorni precedenti alla gara si guarda come possa spirare il vento, ma quando siamo in gara vediamo come spostare le tacche di mira sulla diottra e correggere il tiro».