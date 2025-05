Accendete i motori: le «Rosse» di Maranello sfilano a Osio Sotto

La mattinata di domenica 4 maggio sarà dedicata alla «Sfilata in Rosso», un corteo di auto da corsa per le vie del paese: per chi intende partecipare (o semplicemente desidera ammirare dal vivo le meraviglie meccaniche del Cavallino Rampante), il ritrovo è fissato alle 10 al Piazzale del Mercato in via delle Industrie. I motori si accenderanno alle 10:30, quando avrà inizio la sfilata vera e propria. L’arrivo in Piazza Papa Giovanni è invece previsto per le 11:30. Al termine della sfilata, le «Rosse» resteranno a Osio Sotto per tutta la giornata: gli appassionati potranno ammirarle nel museo a cielo aperto che verrà costituito per l’occasione.