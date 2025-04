«Treviglio Country» e «Treviglio Cavalli», due weekend di festa alla Fiera di Treviglio

Approdati in America, i balli tradizionali di ogni popolo presero altre forme, come la polka country , che riuniva polacchi, tedeschi, francesi, irlandesi, scandinavi, cecoslovacchi e russi, o il valzer del cowboy , che ha contribuito a promuovere la square dance. Sulla base di un passaparola, venivano organizzati balli all’aria aperta, nei fienili, nei granai e nei ranch, unici punti di ritrovo e divertimento. Il folk, adatto a qualsiasi ambiente, univa così tutte le persone che volevano ballare, magari dopo lunghe giornate di lavoro nei campi. Per questo, ancora oggi l’influenza dei cowboys è visibile in alcune mosse tipiche della country line dance, come la posizione base push pull che rievoca il movimento delle braccia che impugnano le redini quando si cavalca. La disciplina ha cominciato così ad affermarsi in America e poi anche altrove, diffusa grazie ai militari americani residenti nelle basi NATO in Europa. Arrivarono così la musica country, il ballo western e la line dance anche in Italia.