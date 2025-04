Tre storie della Resistenza bergamasca che bisogna leggere

“La Bertacchi” – così la ricordavano i compagni del Pci – poi semplicemente “la Giuliana” ricoprì l’incarico di presidente per poi dedicarsi a progetti di formazione nell’Anpi e alla collaborazione con la biblioteca Di Vittorio della Cgil di Bergamo. Sindacalista, rappresentante politica ma soprattutto incarnazione dell’antifascismo e della sua difesa. Un libro a cura di Anpi provinciale di Bergamo, dal titolo «C’era questo piacere di tentare insieme. Giuliana Bertacchi, dieci anni dopo» (ed. Sestante) ricorda la sua storia e le battaglie intraprese. «Una intellettuale vera e generosa, nonostante un carattere non semplice, con una cultura vastissima e curiosa; una intellettuale organica, che ha sempre intrecciato la sua passione per la storia con un impegno politico dichiarato, nella convinzione profonda che la pregiudiziale antifascista non possa essere messa in discussione in alcun modo – così si legge in uno scritto in sua memoria a undici anni dalla morte (2014) sulla pagina della biblioteca Di Vittorio con cui collaborava occupandosi dell’archivio dei tessili, prima, e poi del Comitato Accoglienza profughi ex Yugoslavia –, perché quei venti mesi di lotta partigiana, che diedero per la prima volta agli operai e ai contadini la possibilità di concorrere in prima persona al cambiamento di questo paese sono stati uno snodo fondamentale nel passaggio alla democrazia, verso una società di liberi ed uguali ancora da venire».