Le «Quattro Stagioni» di Vivaldi risuoneranno a Cologno grazie all’Ensemble Locatelli

In un contesto come quello di Cologno, dove viene posta attenzione al mondo dei giovani, il successo della serata sarà assicurato. «Nel nostro paese – spiega De Franceschi – si tengono già varie manifestazioni di stampo musicale in occasione di feste e ricorrenze locali, grazie anche alla presenza di un’associazione molto attiva che si occupa di avvicinare i giovani alla musica. I nostri eventi sono ben frequentati per l’esibizione e l’ascolto. La nostra amministrazione comunale, inoltre, ha lanciato un progetto volto alla ricostruzione del Corpo musicale, coinvolgendo in primis i giovani musicisti del territorio ». Lo sguardo al futuro è quindi fondamentale nell’auspicio di poter siglare tante collaborazioni: «Credo sia necessario fare sempre più rete tra i vari Comuni del nostro territorio per creare iniziative strutturate, per sfruttare delle potenzialità che ancora non sono espresse, soprattutto nel turismo sostenibile e nel cicloturismo, e per valorizzare le nostre risorse in un contesto ricco di opportunità», conclude De Franceschi.