Gianluca Gotto: «Viaggio per non restare, non solo per conoscere il mondo»

GG: Il problema è pensare di dover rispondere a tutti gli stimoli che arrivano dall’esterno: non siamo costretti a farci coinvolgere in tutto. Lasciare andare vuol dire imparare ad ignorare le cose in cui non abbiamo responsabilità e, laddove non è possibile, è importante affidarsi a uno degli insegnamenti buddisti, ovvero che la cattiveria non esiste. Quello che noi consideriamo un gesto cattivo o negativo è solo sinonimo di sofferenza dell’altro o di ignoranza, nel senso che ignora la realtà dei fatti, e quindi si comporta sulla base di qualcosa di illusorio. Noi dovremmo avere la capacità e la compassione di essere superiori, di modo da non aver più l’istinto di ribattere.