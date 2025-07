«Voglio tornare rospo – Estate 2025». Un salto nel tempo che emoziona ancora

VB: Risuonare quella musica dopo tanto tempo ci ha fatto un certo effetto, ma devo dire che troviamo ben fatto il materiale, arrangiato in modo meticoloso, efficace. I brani sono datati, ma fino a un certo punto, tanto più oggi che le composizioni si affidano all’intelligenza artificiale e la musica è sempre più rudimentale, stereotipata. In un contesto così, una proposta come la nostra è attuale, persino avanzata. Quando ci siamo separati sono stati anni difficili per entrambi i progetti, per noi Quintorigo e per John che s’è dovuto reinventare. La delusione c’è stata. Era comunque nell’aria un rivedersi. Nessuno aveva il coraggio di fare il primo passo; la sollecitazione è arrivata dall’esterno, dalla Universal che intendeva ristampare i primi album e ci teneva che ci fossero dei concerti promozionali. Le date sono andate così bene, che abbiamo pensato anche al tour estivo con uno spettacolo leggermente arricchito.