Nicole Colombi marcia veloce verso i Mondiali di Tokyo

«È nato tutto un po’ per caso perché non ero bravissima nello sport e non ho mai trovato nessuno che avesse la pazienza di insegnarmi. Ci sono delle bambine più talentuose e i tecnici pensano a quelle, non a chi magari fa più fatica. Fortunatamente a Scanzorosciate c’è Renato Cortinovis (allenatore della sezione atletica dell’US Scanzorosciate, ndr) che si impegna a dare una mano a tutti i ragazzini che gli passano sottomano e lui ha creduto sin da subito in me – racconta Nicole – Anche se non ero bravina, lui mi ha chiesto se volessi provare a marciare e, nonostante alla prima gara sia arrivata terz’ultima, mi ha stimolato e mi ha accompagnato passo dopo passo. Tecnicamente ero anche pronta, motivo per cui Renato non ha guardato molto al risultato e ha continuato a stimolarmi, permettendomi di migliorare un po’ alla volta».