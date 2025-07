Sarnico si colora con un imperdibile laser show dedicato a Leonardo da Vinci

A questo giro, invece, si è optato per un evento più rilassato e adatto a tutti, con una forte impronta culturale: «Generalmente lasciamo carta bianca ai ragazzi di “LaserXtreme”. Quando ci hanno sottoposto l’idea di uno spettacolo incentrato su Leonardo da Vinci abbiamo subito detto di sì. Sappiamo che loro tengono molto a questo progetto e che volevano metterlo in scena utilizzando un muro d’acqua: finora, invece, lo hanno sempre proiettato sulle pareti degli edifici. Non abbiamo potuto dire di no», continua Chiara. L’utilizzo di un muro d’acqua scenografico per i laser show di Sarnico non è una novità assoluta: una soluzione simile era già stata utilizzata nel 2024, per «Huracan». Ma quella del 26 e 27 luglio sarà la prima sarnicense di «Leonardo, il genio immortale», nonché la prima assoluta per lo spettacolo su una parete d’acqua.