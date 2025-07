Continua a Piario il viaggio de «Lo Spirito del Pianeta» tra voci, ritmi e radici del mondo

Una risposta senza dubbio confortante, che dimostra come il valore dello «Spirito del Pianeta» abbia ormai superato i confini bergamaschi, grazie alle numerose proposte che sa offrire. Nel corso di queste calde settimane di luglio, gli oltre 35.000 metri quadrati del Bosco Grosso di Casirate d’Adda si sono animati con i centocinquanta espositori che hanno messo in mostra alcune delle loro creazioni artistiche, in grado di rappresentare consuetudini e usanze che passano di mano in mano da generazioni. Fra tessuti, gioielli, strumenti musicali e oggetti creati dai venti gruppi etnici partecipanti, il pubblico ha potuto assaporare il gusto degli undici ristoranti presenti, unici nel loro genere e difficili da conoscere per coloro che non viaggiano a livello internazionale. Il tutto accompagnato da spazi per concerti, danze, riti sacri, conferenze, laboratori, attività per bambini e famiglie, workshop, piccoli spettacoli diffusi oltre alle possibilità di incontrare rappresentanti delle comunità native.