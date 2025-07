Liberarsi dal superfluo (con calma): il decluttering che fa bene davvero

Passando al lato più pratico, una casa libera dal superfluo raccoglie meno polvere, che si traduce in un ambiente più salubre e più comodo da pulire. Una ventata (psicologica) di aria fresca è immediata: ci si sente più leggeri, si guadagna tempo per se stessi e per ciò che porta davvero gioia nella nostra vita. Come in ogni cambiamento, la fretta è cattiva consigliera, quindi si deve procedere a piccoli passi, lasciando da parte la smania di concludere tutto subito: dedica ogni giorno a un’area specifica della casa o della camera (per esempio la camera da letto, il bagno o un cassetto o quella specifica mensola della cucina che ti mette sempre in difficoltà). Prendiamo per esempio il guardaroba. Chiediti: quali vestiti non ho indossato nell’ultimo anno? In quali non mi sento a mio agio? Lascia sedimentare questa domanda anche per qualche giorno, poi lascia andare ciò che è superfluo. Esistono molti modi per dare nuova vita a ciò che non utilizziamo più perché – diciamolo – spesso e volentieri quei capi di abbigliamento che consideriamo superflui sono ancora in buone condizioni, e meritano una seconda, nuova vita.