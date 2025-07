«Cercavo un campo da calcio e ho trovato anche una casa». La storia di Omar Manneh

Già nel 1959, in realtà, la Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo riconosceva per la prima volta, a livello internazionale, l’importanza per bambini e bambine, ragazzi e ragazze di dedicarsi a giochi e attività ricreative orientate a fini educativi. La società e i pubblici poteri - come si legge in un documento a cura di Antonietta Varricchio ( «Rassegna giuridica infanzia e adolescenza») - cominciarono così a prendere coscienza di quanto fosse fondamentale favorire la realizzazione di tale diritto. Fu poi con la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata il 20 novembre 1989, che arrivarono gli obblighi – non solo morali – per gli Stati di uniformare le norme di diritto interno e di attuare quanto necessario per tutelare pienamente i minorenni, nonché la conseguente applicazione di sanzioni in caso di inosservanza degli stessi. E fu così che tra gli obblighi della comunità internazionale nei confronti dell’infanzia, venne riconosciuto ufficialmente il diritto a dedicarsi al gioco e alle attività ricreative, attraverso due commi dell’articolo 31.