Danza al parco aperta a tutti. Il gesto nasce dal corpo, ma libera l’anima

L’evento è articolato in tre momenti distinti: un riscaldamento iniziale per entrare nel corpo, delle improvvisazioni guidate per favorire l’ascolto e la connessione, e infine uno spazio di improvvisazione libera. Aperto a tutti, l’evento non richiede alcuna esperienza pregressa e rappresenta una preziosa occasione per sperimentare la danza come gioco e creazione collettiva.