Alcuni consigli banali (ma neanche tanto) per gestire la vita nei giorni caldissimi

Per schermare gli ambienti dal sole, create ombra in casa o in ufficio. Si tratta di una soluzione a costo zero per lasciare – se non totalmente, almeno in parte – il calore all’esterno. Potete sfruttare tende, tapparelle, persiane o tende da sole (di sicuro abbiamo già qualcuna di queste barriere) per bloccare i raggi solari diretti già dalle prime ore del mattino, riducendo l’ingresso di calore nella casa.