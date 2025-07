Il potere invisibile dei polimeri

A partire dagli inizi del Novecento, i chimici hanno iniziato a creare polimeri che non esistono in natura. Il primo fu la bachelite, seguita da materiali come il nylon, il PVC, il polietilene, il teflon. In pochi decenni, i polimeri sintetici hanno rivoluzionato ogni settore: dai trasporti all’edilizia, dalla medicina all’elettronica. Perché tanto successo? Perché questi materiali possono essere progettati “su misura”: leggeri, resistenti, impermeabili, trasparenti, flessibili, economici. A differenza della natura che ha necessitato di miliardi di anni e sfruttato il processo evolutivo e la selezione naturale, i chimici hanno compreso il meccanismo di fondo di queste molecole, individuandone le proprietà fondamentali. In questo modo è stato possibile massimizzarne le potenzialità in maniera sempre più mirata. I polimeri sintetici possono imitare la seta, sostituire il vetro, proteggere da sostanze corrosive, diventare isolanti termici o essere combinati con altri materiali per creare dei materiali compositi dalle proprietà eccezionali. Nessun altro gruppo di materiali offre una tale combinazione di versatilità e costo contenuto.