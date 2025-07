L’estate che non si ferma mai a Cologno al Serio: tre proposte top per luglio

Sempre per sostenere le realtà che vogliono migliorare la vita nelle carceri, l’edizione di quest’anno della festa del «Campino» avrà uno spazio per la vendita dei prodotti realizzati dai detenuti nei laboratori carcerari e per le campagne di sensibilizzazione delle associazioni che parteciperanno alla manifestazione. «Tra le associazioni presenti ci saranno “Abf Ricucendo”, “Calimero – Forno al fresco”, “Crisalide d’argilla”, “Spazio diario aperto dalla prigione”, “Sk in bici” e “Bessimo”. Si tratta di gruppi che promuovono laboratori didattici in carcere: racconteranno le loro attività e parleranno dei loro prodotti per sensibilizzare gli avventori. Infine, puntiamo a proporre in auditorium uno spettacolo teatrale organizzato da Generazioni FA, in cui reciteranno persone detenute nel carcere di Brescia», continua Rocco. Infine, continuerà la collaborazione con «Bergamo Fast-track», che nel pomeriggio di sabato 26 porterà a Cologno la sua postazione per test gratuiti per HIV, HCV e sifilide. «Quella con “Bergamo Fast-track” è una collaborazione che va avanti ormai da diversi anni. Il “Campino” è una festa molto frequentata dai giovani, e i test che proponiamo spesso vengono sottovalutati o non vengono eseguiti. Tra i nostri obiettivi – conclude l’organizzatore della manifestazione di Cologno al Serio – c’è la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e il loro controllo: per questo, la presenza di un laboratorio mobile per le analisi gratuite è così importante per noi».