«Musica Mirabilis», il festival che ci permette di scoprire il genio di Giovanni Legrenzi

Clusone è una città gioiello del territorio lombardo, incastonata tra le montagne della ValSeriana: ricca di storia, tradizione e arte, il borgo è un luogo dove trascorrere del tempo di qualità. Da questo centro sono molti i nomi che hanno preso il volo nel mondo della cultura, ma uno su tutti è diventato un punto di riferimento per la musica europea in tutto il Seicento: si tratta del compositore Giovanni Legrenzi, nato proprio a Clusone nel 1626 e scomparso a Venezia nel 1690. Dall’ottobre 2022, Legrenzi viene festeggiato e valorizzato dal Festival «Musica Mirabilis», ideato e voluto da Giovanni Acciai e Ivana Valotti e promosso dal Comune di Clusone, insieme alla Nova Ars Cantandi e Promoserio.