Cristina D’Avena, la regina senza tempo delle sigle TV torna a Bergamo

Cristina arrivava sempre puntuale e con la sua voce riusciva a entrare in casa come nessun altro: una voce che scendeva dalla televisione e si infilava tra le crepe dell’infanzia, per diventare colonna sonora di mille giorni felici. Non serve avere sette lauree in psicologia dell’età evolutiva per capire cosa abbia significato, davvero, Cristina D’Avena – che il 26 luglio sarà al NXT Bergamo per uno show con i Gem Boy (biglietti acquistabili qui) – per chi è nato negli anni ’80 e ’90 (e per molti, anche dopo). Bastano quei pomeriggi lì. Basta sapere che ancora oggi, a distanza di anni, possiamo sentire le prime note di «Magica Doremì», «Occhi di gatto» o «I Puffi sanno…» e tornare immediatamente a quando tutto sembrava avere una forma più semplice.