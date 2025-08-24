Stefano «Cisco» Bellotti, il tour per i 30 anni di «Riportando tutto a casa» arriva a Bergamo

SCB: In una forma verbale diversa, è il titolo dell’album d’esordio mio e dei Modena City Ramblers (che cita «Bringing It All Back Home» di Bob Dylan, ndr), ma anche di una canzone, composta da me durante la pandemia di Covid-19. E se per quanto concerne l’album, pubblicato nel 1994, c’era la volontà di definirci come gruppo e di presentarci al grande pubblico, per quanto riguarda la canzone, invece, ho sentito l’esigenza di mettere a fuoco (e di omaggiare) la mia storia e quella della mia vecchia band, perché, a mio avviso, si stava un po’ sbiadendo. Ho quindi ravvivato i rapporti con alcuni ex componenti dei Modena e, l’anno scorso, a trent’anni dall’uscita del nostro primo disco, ho dato il via al tour che, a causa del grande successo riscosso, prosegue tutt’ora. «Riportando tutto a casa» è un inno di battaglia identitario, pieno di senso, che pone ogni cosa al proprio posto e dichiara chi sono.