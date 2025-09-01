«Festa del Moscato di Scanzo»: sapori, musica e arte nelle Terre del Vescovado

Sempre un po’ più grande, sempre un po’ più bella da vivere per grandi e piccini e sempre con i classici sapori scanzesi nelle splendide vie dei borghi di Scanzo e Rosciate. È la «Festa del Moscato di Scanzo», che torna anche quest’anno dal 4 al 7 settembre, con tante novità, spettacoli e concerti tra rock, jazz e folclore, laboratori creativi per ogni età, esposizioni d’arte e la mostra mercato. Il grande protagonista delle tradizionali casette in legno della manifestazione sarà sempre lui, il Moscato, il celebre vino aromatico dalla bacca nera, che dal 1981 è ufficialmente registrato nel catalogo delle varietà di vite.