Tornano sotto le stelle il «Gran Premio Millegradini» e la «Bergamo City Trail»

Alle 18.45 scatterà sul Sentierone, dove sarà possibile iscriversi anche alla camminata culturale della «Millegradini», il «Gran Premio Millegradini», la gara individuale che metterà alla prova fiato, gambe e determinazione dei partecipanti. Subito dopo sarà la volta della prova a coppie: la «Bergamo City Trail», con partenze scaglionate ogni 30 secondi. Uomini, donne e squadre miste si sfideranno non solo contro il cronometro, ma anche con l’arte (non facile) di trovare il giusto passo comune: il tempo finale sarà infatti quello dell’ultimo componente della coppia al traguardo. «La gara a coppie è sicuramente la più divertente da correre e da vedere – assicurata Pirotta – perché ha un solo obiettivo: divertirsi insieme con coppie che saranno formate da mariti e moglie, amici, genitori e figli, appassionati, ma anche da atleti che considerano il nostro tracciato un test per valutare il loro stato fisico».