Si parte! Sono aperte le iscrizioni della «Millegradini 2025»

Siete pronti a far battere i vostri cuori al ritmo della «Millegradini»? Dopo qualche anticipazione, il conto alla rovescia è finalmente iniziato: la camminata culturale più amata dai bergamaschi, quest’anno inserita nel progetto «Cuori Olimpici» di Regione Lombardia, tornerà il 20 e il 21 settembre con un’edizione tutta da vivere e da non perdere. Come da tradizione, per un intero weekend si potrà scoprire Bergamo sotto un punto di vista inedito grazie alla possibilità di visitare oltre 60 luoghi della cultura, molti dei quali solitamente non accessibili al pubblico. La maglia di quest’anno sarà verde fluo… per splendere tra vicoli, scalette e cortili storici!