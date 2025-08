Nella «Millegradini» batterà il cuore olimpico di Milano – Cortina 2026

Il progetto «Cuori Olimpici» si inserisce all’interno del nuovo brand regionale «Lombardia Style», marchio che intende consolidare l’immagine della Lombardia non solo come destinazione turistica d’eccellenza, ma anche come polo attrattivo per investimenti e opportunità economiche. In questo contesto, «Cuori Olimpici» rappresenta un prezioso strumento di promozione e narrazione territoriale, capace di unire sport, cultura, storia e innovazione in un’unica visione condivisa.