«Millegradini», dieci luoghi da non perdere per scoprire l’anima di Bergamo

Sono le due anime della scena teatrale bergamasca. Il Donizetti, con la sua facciata maestosa e il Sentierone a fargli da passerella, ha visto passare nomi che hanno fatto la storia della lirica, da Donizetti stesso a Verdi. Il Teatro Sociale è invece un piccolo scrigno in Città Alta, con i suoi parapetti di legno, i palchi su tre livelli e un’atmosfera d’altri tempi. Oggi ospita spettacoli di prosa, musica e danza: un ponte perfetto tra antico e contemporaneo. I partecipanti della «Millegradini» potranno affacciarsi nelle due sale e ammirare i soffitti storici, i palchi e le caratteristiche platee.