Milesi Plast per lo sport, la cultura e per la nuova edizione della «Millegradini»

L’appuntamento con la «Millegradini» si sviluppa tra camminate, visite culturali, eventi per bambini e competizioni sportive. Un’iniziativa che racconta la città attraverso i suoi luoghi più suggestivi e le realtà che la rendono viva e dinamica. Tra queste, anche Milesi Plast, che con il suo sostegno ribadisce l’impegno verso la valorizzazione del territorio e della comunità locale. «Per noi è un piacere essere tra i sostenitori della “Millegradini” – conferma Alfio – perché in primis siamo una realtà bergamasca e perché riteniamo importante supportare le iniziative che valorizzano e animano la nostra provincia. Il 20 e il 21 settembre non presenteremo in piazza i nostri sistemi professionali, ma creeremo un momento di divertimento e di aggregazione per le famiglie che parteciperanno alla camminata. Il set fotografico si chiamerà infatti “Io c’ero” e il fondale che useremo unirà i loghi della “Millegradini” e di Milesi: un’unione per simboleggiare una vittoria di intenti».