La «Zerogradini», il percorso senza ostacoli che ridisegna l’anima di Bergamo

Per chi avrà necessità di muoversi con i mezzi di trasporto lungo l’itinerario, nella giornata di domenica, sarà possibile prenotare il servizio navetta messo a disposizione dagli organizzatori entro venerdì 19 settembre chiamando il numero 329 542 8991, utile anche durante la giornata dell’evento per richiedere spostamenti tra le postazioni. L’iscrizione alla «Zerogradini» è la stessa della «Millegradini» ed è obbligatoria: può essere effettuata sia online che nei punti vendita convenzionati riportati sul sito ufficiale della manifestazione. La quota di partecipazione è di 8.50 euro e include la maglietta ufficiale, la borsetta dell’evento e il cartellino che permette l’accesso ai luoghi culturali e l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici ATB e TEB.