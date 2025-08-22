Mail Boxes Etc cammina ancora a fianco della «Millegradini» firmando la nuova sacca

E proprio le sacche di MBE coloreranno la città durante la «Millegradini», unendosi al verde fluo della maglietta ufficiale della prossima edizione. «Non vediamo l’ora di partecipare anche quest’anno – racconta Andrea – L’anno scorso la “Millegradini” è stata una piacevole scoperta. L’ho fatta con la mia famiglia e anche quest’anno non mancheremo. Anche i nostri collaboratori (una trentina per i centri MBE di Bergamo, di cui 7 per lo store di Urgnano, ndr) avranno la possibilità di partecipare alla camminata come momento di condivisione e di aggregazione da condividere con le loro famiglie. È una manifestazione che permette di scoprire le bellezze della nostra Bergamo, accendendo le luci sui tesori nascosti che molto spesso, da bergamaschi, non conosciamo. Con i miei figli, ho apprezzato particolarmente il Museo di Scienze Naturali e ho scoperto con piacere alcune associazioni del territorio che hanno a cuore il futuro di persone con disabilità o fragilità».