Dalla Mostra di Venezia ai nostri schermi, i film, le storie e le polemiche dell’autunno che ci aspetta

L’edizione numero ottantadue, che ha preso il via ieri e si concluderà il 6 settembre, è la diciottesima diretta da Alberto Barbera (la quattordicesima consecutiva) e con ben novantuno titoli in programma, si annuncia come una delle più ricche di sempre. Come ogni anno, però, l’apertura non è esente da polemiche: la prima riguarda l’assenza di registe donne in concorso, critica che Barbera ha definito ingiusta considerando la storica attenzione del festival alle questioni di genere. La seconda, ben più accesa, è legata al collettivo «Venice 4 Palestine»: oltre 1.500 artisti e attivisti non solo italiani – tra cui Toni Servillo, Marco Bellocchio, Alice e Alba Rohrwacher, Matteo Garrone, Carlo Verdone, Ken Loach e Roger Waters – hanno firmato una lettera aperta per chiedere al festival una presa di posizione netta contro lo sterminio in atto a Gaza e una maggiore visibilità per le voci palestinesi. La Biennale ha replicato ricordando come il programma includa opere sensibili al tema, ad esempio «The Voice of Hind Rajab di Kaouther» Ben Hania (film che racconta della tragica uccisione di una bambina di 5 anni per mano dell’esercito israeliano durante l’invasione di Gaza del gennaio 2024).