Mercatini e prodotti locali per godersi il fine settimana lontano dai centri commerciali

La Terza Piuma, associazione bergamasca che promuove attività connesse dal «filo verde della sostenibilità» (economica, ambientale e sociale), propone diversi mercatini dell’usato: uno spazio di incontro e di coinvolgimento affinché la cittadinanza si riappropri degli spazi cittadini, li viva e li faccia vivere. In collaborazione con la Cooperativa Sociale Don Giuseppe Ferrari, l’associazione allestisce un mercatino dell’usato ogni primo sabato del mese (6 settembre, 4 ottobre, 1° novembre, 6 dicembre) presso il parco «Ermanno Olmi» di Bergamo (adiacente al piazzale della Malpensata). Un mercatino è in programma, ogni terzo sabato del mese, anche a Longuelo, in largo Quarenghi, grazie alla collaborazione con «Vivere Longuelo». La Terza Piuma organizza anche in Borgo Palazzo a Bergamo «Riviviamo il Borgo», il mercato dell’usato reso possibile grazie alla collaborazione con «Le Botteghe di Borgo Palazzo». L’iniziativa, in calendario il secondo sabato del mese e la quarta domenica solo nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, coinvolge ogni volta decine di espositori e centinaia di frequentatori.