Un itinerario oltre i «giganti delle Orobie» per scoprire il Monte Pomnolo

Famèi è un termine dialettale traducibile con famiglio, ossia servo di famiglia, e identifica una figura tipica della società contadina della Val Padana e delle valli Prealpine bresciane e bergamasche del Novecento. Le famiglie più povere, ricche solo di figli, mandavano uno di questi ancora in tenera età (7/8 anni) a fare l’aiutante nei lavori agricoli, in particolare nelle stalle, presso contadini più benestanti, per alleggerire di una bocca i magri pasti. Molte volte questo destino era per sempre e i bambini non facevano più ritorno a casa. Una delle minacce più temibili fatte dai genitori ai ragazzi che si mostravano svogliati a scuola era: «Se te ghet mia oia de ‘nda a scöla ta dò ’l tò fagotì e ta mande a fa ’l famèi» («se non hai voglia di andare a scuola ti do il tuo fagottino e ti mando a fare il famèi»). Possedeva di solito un fagotto di abiti logori e viveva nella casa del contadino o, nei casi meno fortunati, nella stalla. Il fenomeno dei famèi è continuato in forme sempre più discrete fino agli anni Sessanta del secolo scorso. Storie impensabili ai giorni nostri.