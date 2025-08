Ritorniamo in Val Sambuzza con un trekking al confine tra Bergamasca e Valtellina

Prima di sconfinare in Valtellina avevo avvisato i compagni di escursione: «Non ci si può definire “escursionisti esperti” finché non ci si avventura sui sentieri delle Orobie valtellinesi!» ed effettivamente anche questa volta non vengo smentito dai fatti: i segnavia sono rari e molto sbiaditi, il fondo è spesso rovinato dalle intemperie e invasi dalla vegetazione. La via va ricercata con attenzione, fidandosi più degli ometti che della labile traccia. In questa incertezza i tempi di percorrenza si dilatano notevolmente. Non bisogna nemmeno contare sulla presenza umana perché è praticamente nulla così come è meglio non affidarsi alla connessione dei telefonini, molto ballerina e spesso inesistente (consiglio di scaricare le mappe per uso offline prima di partire). Tuttavia questi aspetti rendono l’esperienza intrigante ed avventurosa. A dare conforto agli escursionisti sono stati posizionati alcuni cartelli nei punti chiave.