E se i figli li lasciassimo annoiare in estate?

La mia cara amica Emanuela, stufa di portare i figli ormai grandicelli al parco e lì mettere le tende, ha avuto un’idea che a me è parsa grandiosa: far tornare i bambini a giocare nel cortile del suo palazzo. Ha abbinato questa idea antica alla moderna tecnologia, creando una chat di genitori del condominio dove annunciare se qualche bambino stava scendendo a giocare, per essere sicuri di trovare compagnia. Così si sono strette nuove amicizie, si è ricreata la tanto decantata logica del villaggio (do un’occhiata dalla finestra e controllo che tutto sia ok, mi preoccupo del benessere dei bambini anche se non sono i miei), i ragazzini hanno potuto sperimentare margini di autonomia e di gioco libero, la mia amica – qualcuno la bollerà come menefreghista: pazienza, per me è un modello di vita - poteva rimanere serenamente in casa a lavorare al pc.