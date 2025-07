5 vantaggi inaspettati dell’avere dei figli

I bambini, almeno da piccoli, badano a come si sentono molto di più rispetto a quello che hanno, dove sono e quanto abbiamo speso per loro (vale per le vacanze, per i giochi, i vestiti e qualsiasi altra cosa). Non è quello che “si fa” con un bambino, ma come “si sta” con lui. E questo è molto liberatorio, e fa cambiare approccio a tante cose, comprese le vacanze, che non sono un “obbligo sociale” o una “casella da spuntare” dei posti da vedere nel mondo, ma un periodo “vacante” per stare insieme, fosse anche solo andando alla piscina comunale (se ci fosse) o una gita vicino casa.