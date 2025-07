Dammi una Vespa... e ti porto al raduno di Cazzano

Nella sua lunga carriera la Vespa è stata declinata in numerose versioni e proposta in diverse cilindrate. Il raduno «Cazzano in Vespa» potrà essere l’occasione per divertirsi a individuare i modelli più iconici, quelli che hanno segnato una tappa importante nella storia delle due ruote, e quelli che magari hanno lasciato ricordi indelebili nella nostra giovinezza. La Vespa 50 Special ad esempio, presentata nel 1969 e rimasta in produzione fino al 1983, si riconosce per il faro anteriore rettangolare con cornice in acciaio inox, per la sella “gobbetto” e per l’inserto copri-sterzo in plastica sulla parte frontale dello scudo, oltre che per l’assortimento di colori vivaci.