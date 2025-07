«Là dove finisce il buio», il ritratto di due uomini di fede al tempo della Resistenza

«Fare memoria – dichiara don Davide Rota Conti, direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Cultura – è un atto di responsabilità e di gratitudine verso il passato, che diventa luce per leggere il presente e costruire il futuro. In occasione dell’80esimo e del 50esimo anniversario della morte di don Antonio Seghezzi e di don Bepo Vavassori, la Diocesi di Bergamo ha voluto promuovere una produzione teatrale che sapesse restituire la profondità e la forza di due figure sacerdotali che, nella drammaticità del loro tempo, seppero testimoniare il Vangelo con coraggio, intelligenza e dedizione. Don Antonio e don Bepo sono stati innanzitutto due preti bergamaschi che hanno vissuto la propria vocazione nel cuore della storia, dentro le sfide complesse della Resistenza, dell’esercizio generoso della carità, della passione per la formazione dei giovani, della difesa coraggiosa della dignità umana. Il loro esempio ci interpella ancora oggi. Questo spettacolo teatrale, che prende forma grazie a un attento lavoro di ricerca storica, rappresenta per noi non solo un momento di alto valore culturale, ma anche un’occasione di annuncio del Vangelo attraverso i linguaggi dell’arte e del teatro». «Ringrazio Teatro “deSidera” – continua don Davide Rota Conti – per la sensibilità e la disponibilità, e tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto. Il nostro auspicio è che questa produzione possa contribuire a far conoscere a un pubblico ampio e trasversale due figure luminose del presbiterio diocesano, e possa restituire un’immagine viva di una Chiesa che, anche nei momenti più oscuri, ha saputo essere prossima, solidale, libera».