«Honduras o Alto Sebino?»: Omar Fantini sceglie Costa Volpino!

O.F: In positivo sicuramente Mario (lo scrittore, giornalista e politico Mario Adinolfi, ndr) che siamo rimasti praticamente come fratelli, tant’è che sono appena tornato da Roma e sono andato a trovarlo a casa. Mario è stato una scoperta assoluta perché sono partito, come molti altri, con molti preconcetti – non condivido ovviamente le sue idee e non sposavo nemmeno il suo modo di sostenerle nei talk e nelle tribune politiche che ho seguito in passato – e invece si è rivelata una persona di un’intelligenza incredibile, di una cultura sterminata, ma soprattutto con un carattere meraviglioso, attento sempre agli altri. Nonostante le posizioni estreme che ha, lui è aperto al dialogo e al confronto democratico. Credo che le sfuriate che ha avuto su «L’Isola» verso alcuni concorrenti più giovani siano state studiate perché anche lui sapeva di far parte di uno show che aveva bisogno di essere nutrito. Ho poi legato molto con Jey Lillo perché ho visto in lui una proiezione dei miei figli che mi mancavano molto. Di negativo non direi, nemmeno con Teresanna (Teresanna Pugliese, ndr) con cui ho bisticciato un sacco.