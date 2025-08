Guida agli eventi del weekend (1 – 3 agosto)

Per il festival della commedia dell’arte «Le vie della Commedia», questa sera a Dossena verrà portata in scena « La Mandragola » di Stivalaccio Teatro, tratto dal capolavoro di Machiavelli. Il festival, promosso dai Comuni di San Giovanni Bianco, Dossena e Camerata Cornello insieme a «deSidera», si concentra quest’anno sulla commedia dell’arte come linguaggio teatrale attraverso cui rileggere testi e figure chiave della storia culturale, offrendo al pubblico rinnovati significati e nuove forme espressive. Non siete ancora in ferie o rimanete in città tutto agosto? Non preoccupatevi: vi diciamo dove sono le migliori spiagge libere di Bergamo e dintorni. In questo articolo vi proponiamo infatti una selezione dei luoghi dove rinfrescarsi e prendere il sole per dare un tocco balneare all’ estate bergamasca. Fiumi, laghi, sorgenti e pozze ci permettono infatti di passare qualche ora di relax, con l’illusione di essere in vacanza.