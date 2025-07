Fa troppo caldo? Vi diciamo dove sono le migliori spiagge libere di Bergamo e dintorni

Un’altra spiaggetta nelle vicinanze è il «Lido Fosio», su via Manzoni. Non si affaccia sul lago ma sul fiume Oglio, che non è balneabile, ma è comunque un luogo tranquillo e piacevole per rilassarsi, soprattutto per chi è in compagnia di amici a quattro zampe: dispone infatti anche di un’area dedicata ai cani. Il «Lido Fosio» è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21. Volendo sconfinare sulla sponda bresciana del lago, non lontano dal centro di Iseo si trova la «Spiaggetta di Via dei Mille». Piccolina e in gran parte sassosa, anche se c’è una striscia di prato, questo luogo è sempre un po’ affollato ma l’atmosfera è proprio da vacanza, anche per via del baretto affacciato sul lago che è perfetto per un aperitivo al tramonto con vista su Montisola. Qui il lago è balneabile, sempre con attenzione.