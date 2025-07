La Val Parina e la parte seconda dell’itinerario lontano dalle zone più battute

Inizia l’ascesa vera e propria all’Ortighera. Le pendenze si fanno più sostenute ma sempre agevoli e regolari. Ci addentriamo nella valle dei Rossi immersi nell’ombra del bosco. È una selva giovane, prevalentemente di carpino nero, con un sottobosco assai vitale. Giunge legittima una domanda: «Come mai in un’area protetta wilderness troviamo un bosco giovane e con poca varietà di specie arboree?». La risposta me la darà il sig. Mario di Lenna che fino a vent’anni fa anni saliva quotidianamente alla baita in località Mus: «Era il mese di gennaio del 2002. Una sera all’improvviso un violentissimo incendio si propaga in tutta la valle. Le fiamme salivano da ogni parte. È iniziato un viavai di elicotteri e Canadair, ma il fuoco continuava a bruciare come se salisse dagli inferi. Ci vollero 11 giorni per domare l’incendio e alla fine qualcosa come 850 ettari di bosco andarono in fumo. Già negli anni ’60 c’era stato un altro incendio ma non così disastroso!». È difficile credere che nel mese di gennaio sui nostri monti possa scatenarsi un incendio di tali proporzioni per cause naturali…