Alla scoperta delle Orobie meno battute: un’escursione da Valgoglio al Monte della Croce

È quasi mezzogiorno e dalla cucina arrivano profumini allettanti. Per pranzare occorre tesserarsi all’associazione (quattro euro) ed essendo io e Sabri già soci non facciamo altro che rinnovare la tessera. Da soci è possibile invitare al desco anche gli amici e così…tutti a tavola! Al tavolo si aggiungono Aldo e Lucia, gromesi doc, testé giunti al rifugio. Ottimamente rimpinguati e con una buona dose di ilarità ci rimettiamo in cammino lungo il sentiero CAI 233 che scende con un comodo percorso fino a lambire la vasta torbiera posta alla base della conca del Cardeto. Le temperature sono alte e giunge irrefrenabile il desiderio di una puciatina . Così facciamo una brevissima deviazione per guadagnare le rive del lago basso di Cardeto (1710m), l’unico dei tre laghi in cui l’altezza dell’acqua permette di fare il bagno. Ci portiamo sulla minuscola spiaggetta della riva meridionale e…splash! Non tutti se la sentono di fare il tuffo, in effetti a stomaco pieno può sembrare un azzardo ma l’acqua è ad una temperatura tale per cui non si rischia nulla.