Zanzare a Bergamo? Strategie, piante e piccoli gesti per un’estate senza prurito

Ogni estate, a Bergamo come in molte città italiane, il ritorno delle zanzare rappresenta un problema concreto per la qualità della vita urbana. Fastidiose, insistenti, capaci di disturbare il sonno, compromettere il piacere di stare all’aperto e, in alcuni casi, anche di trasmettere malattie, le zanzare sono una presenza che merita di essere gestita con intelligenza, consapevolezza e spirito di collaborazione. Questo articolo si propone di affrontare il tema delle zanzare in modo articolato, partendo dalla loro ecologia per arrivare alle soluzioni pratiche, naturali e sostenibili che possono essere adottate sia dalle istituzioni che dai privati cittadini.