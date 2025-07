Tra meme e dialetti: un viaggio nello slang dei giovani

Il meme è la nuova macchina grammaticale della contemporaneità. Lo uso anche io, spesso, per ironizzare, confermare, raccontare. È uno strumento espressivo usato per concetti complessi attraverso immagini e frasi brevi. Un esempio emblematico è la formula «letteralmente io che…», spesso usata per rappresentare situazioni in cui ci si identifica pienamente con ciò che è raffigurato o descritto. In questo contesto, anche espressioni come «letteralmente» assumono un valore iperbolico: non indica una corrispondenza oggettiva con la realtà, ma enfatizza un coinvolgimento emotivo o una somiglianza vissuta come assoluta. Ma da dove arriva questo bisogno di autenticità?