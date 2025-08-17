Da «Mercoledì» a «Dying for sex»: 5 serie tv da non perdere durante le vacanze

La seconda stagione — o meglio, la sua prima metà, in quattro episodi — arriva su Netflix e, con lei, Jenna Ortega nei panni della dark heroine per eccellenza. Nessun cambio di rotta: Alfred Gough e Miles Millar hanno deciso di non toccare la formula vincente. E così, mentre Nevermore si prepara a riaccogliere Mercoledì sotto un cielo perennemente plumbeo, il pubblico riceve esattamente quello che vuole: il mix calibrato di mistero gotico, sarcasmo chirurgico e romanticismo a tinte funeree. La trama non perde tempo: Mercoledì torna a scuola dopo un’estate passata a spingere le sue capacità psichiche al limite e a sfogliare il «Libro delle Ombre». Ad attenderla c’è un nuovo preside — Steve Buscemi, ironico e autoritario —, un fratello minore che entra tra gli studenti, e un’ombra di notorietà che la segue come una maledizione glamour.