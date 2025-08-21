Back to school (e non solo) con maglia e uncinetto: il fai da te che rende unico il rientro dalle vacanze

Per chi è già tornato dalle vacanze e ha voglia di curiosare tra bancarelle di artigianato, vintage e creazioni artistiche può fare un salto a Sarnico, per scoprire pezzi unici e tesori nascosti e conoscere il lavoro di bravissimi artigiani e collezionisti. Con il «Mercatino Vintage e della Creatività» l’affascinante piazza Umberto I si trasforma in un colorato e vivace punto di incontro per gli amanti del vintage e delle arti manuali. L’appuntamento è per il 14 settembre, dalle 8 alle 20: qui potrete trovare oggetti d’epoca, abbigliamento retrò, articoli di design, accessori originali e creazioni artistiche fatte a mano. Un’occasione per curiosare tra bancarelle ricche di storia e abilità artistiche oltre che visitare il grazioso borgo sul lago d’Iseo. Il mercatino tornerà anche il 28 settembre e il 26 ottobre.