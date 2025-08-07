Dagli Scarpinòcc al «Zenerù»: i patrimoni immateriali diventano motori di crescita

In occasione della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, nella notte tra il 28 e il 29 giugno, va in scena una delle più antiche e diffuse usanze popolari bergamasche. Stiamo parlando naturalmente della «Barca di San Pietro», una tradizione contadina tramandata da tante generazioni e conosciuta in tutto il Nord Italia, comprese le nostre valli e la nostra pianura. Ogni anno sono tantissimi i bergamaschi che si sono cimentati nel rituale, immortalato con centinaia di fotografie sui social. Realizzarlo è facilissimo: basta riempire un contenitore di vetro – una ciotola o una brocca con base ampia e piatta – di acqua fredda e versare subito dopo, con delicatezza, l’albume dell’uovo. Non si deve assolutamente mischiare l’acqua con l’albume! A questo punto basterà lasciare il contenitore all’aria per tutta la notte, in giardino o sul balcone di casa.