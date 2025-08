Fumetti e manga arrivano in biblioteca: tre consigli di lettura da scovare tra gli scaffali

L’altra parte del lavoro è quella promozionale: per la maggior parte dei lettori in biblioteca i fumetti semplicemente non ci sono, perciò a chiederli in prestito sono ancora (relativamente) poche persone. Per risolvere il problema, le iniziative messe in campo sono numerose: da una parte c’è stata la partecipazione al «Comicon» di Bergamo - la Rbbg ha montato il suo stand sia quest’anno che nel 2024 - e dall’altra è stata realizzata una bibliografia su manga e fumetti che raccoglie e organizza i principali titoli disponibili in bergamasca. Bonini mi ha spiegato che si tratta di una bibliografia particolare: «È pensata per un pubblico giovane, perciò ha un formato perfetto per la consultazione da smartphone. Si può scorrere per passare da una sezione all’altra, tutte impaginate dal nostro illustratore. Per prenotare un manga o un fumetto basta toccare la copertina», continua l’intervistato.