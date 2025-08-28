Sulle orme di Colleoni, un viaggio tra i luoghi e le leggende del celebre condottiero

Nel corso del tempo la struttura ha subito svariati interventi e, grazie ad essi, racconta oggi una storia in parte militare e difensiva, ma soprattutto quella del passato povero e a vocazione agricola del territorio dell’Isola Bergamasca. A partire dal 1994 ha preso il via un lungo progetto di recupero concluso nel 2005 e ora il Castello Colleoni è sede della biblioteca e ludoteca comunali, del Centro di Documentazione e Studi Colleoneschi, del Centro di Documentazione e Studi sul territorio dell’Isola Bergamasca e della Pro Loco di Solza. In alcune giornate durante l’anno la Compagnia d’Arme del Carro organizza allestimenti storici nel Castello di Solza, che sono ottime occasioni per andare a sbirciare un edificio e un’epoca tanto affascinanti.