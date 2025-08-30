I Tre Pizzi e il Pietra Quadra: un’escursione tra natura, storia e laghetti incantati

È una zona bellissima anche d’inverno, anche se la chiusura della strada di Mezzeno obbliga a un percorso molto più lungo. Alzando gli occhi verso Nord siamo sormontati dalla mole del Pietra Quadra e si può comprendere bene il perché di tale nome: è un monte dalla forma squadrata molto allungata (oltre un chilometro) con poca differenza di quota tra l’estremità occidentale e quella orientale. La parete Nord è rocciosa e i suoi aspri versanti sono frequentati più dai camosci che dagli uomini.