A Nembro arriva «Bach per otto», una maratona musicale nel ricordo di Antonio Noris

«Per noi – racconta Sara Bergamelli, assessore alla Cultura del Comune di Nembro – è davvero importante realizzare questo appuntamento in ricordo di Antonio: era un suo desiderio. A Nembro ha dato molto: dalla musica alla cultura in generale, organizzando molte iniziative. Antonio Noris è stata una figura di riferimento a livello culturale, e tutto il territorio ne è grato. Penso che riuscire a rendere concreto questo evento –seppur molto impegnativo a livello organizzativo – sia doveroso per ringraziare Antonio. Questo appuntamento, unico nel suo genere, permette ancora una volta di mettere in luce la vocazione artistica e culturale che ha il territorio di Nembro e dell’attenzione nei riguardi della musica».