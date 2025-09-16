«Alice inizia a capire», il nuovo album dei Lowinsky

LG: Per me è sicuramente l’album che sento di più in assoluto, perché è il primo a cui partecipo al 100%. In passato avevo collaborato con la band solo con cori o parti vocali, ma senza entrare davvero nel processo creativo. Questa volta, invece, ho vissuto tutte le fasi, dalla scrittura alla registrazione, e credo che rispecchi molto anche il mio universo musicale. In generale, penso sia un lavoro che segna una svolta per i Lowinsky: c’è più contaminazione rispetto ai dischi precedenti, che erano più “quadrati” e coerenti nello stile. Qui si percepisce anche l’influenza delle sperimentazioni soliste di Carlo, che è sempre il punto di partenza per la scrittura dei brani. Lui porta lo scheletro del pezzo, e poi lo sviluppiamo insieme in sala prove. È un album coerente con il nostro percorso, ma più fresco e dinamico.